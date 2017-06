Ein Arbeiter installiert einen Banner «Make in India». © Julian Stratenschulte/Archiv

Wirtschaft

Indien ist ein wichtiges Land für die niedersächsische Wirtschaft, auch wenn die nackten Exportzahlen das nicht verraten. Derzeit exportiert die Wirtschaft dieses Bundeslandes Waren und Dienstleistungen im Wert von 450 Millionen Euro in das 1,3-Milliarden-Einwohnerland.

Hannover. Laut Wirtschaftsministerium in Hannover steht Indien in der Rangfolge bei den wichtigsten Einfuhrländern auf Platz 27 und bei den Ausfuhren auf Platz 32. Allerdings ist das Potenzial enorm: Bis zur Mitte des Jahrhunderts soll Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde sein und vom Bruttoinlandsprodukt zu China und den USA aufgeschlossen haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, die Zusammenarbeit mit Indien auf vielen Ebenen vertiefen zu wollen.

dpa