Statistik

In Niedersachsen steigt der Flächenverbrauch

Die für Verkehrs- und Siedlungsbauten benutzten Flächen nehmen in Niedersachsen zu. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Hannover mitteilte, waren Ende 2016 rund 66 300 Hektar - 14 Prozent der Landesfläche - für Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt.