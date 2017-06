Innenminister Boris Pistorius (SPD).© Sebastian Kahnert

Landtag

In Niedersachsen 66 islamistische Gefährder registriert

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sind in Niedersachsen laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) derzeit 66 islamistische Gefährder registriert. Rund die Hälfte von ihnen halte sich in Deutschland auf, die anderen seien aber entweder im Ausland oder vermutlich tot, sagte Pistorius am Donnerstag im Landtag.