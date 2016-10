Kriminalität

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Emlichheim haben Unbekannte zwei Wagen gestohlen, die bald darauf jenseits der Grenze in den Niederlanden gefunden wurden.

Emlichheim. In der Nacht zum Donnerstag seien die Täter in das Autohaus eingestiegen und hätten zunächst vergeblich versucht, den Tresor aufzubrechen, teilte die Polizei in Lingen am Freitag mit. Mit Hilfe zweier gefundener Schlüssel nahmen sie zwei teure Autos mit.

Am Donnerstag dann wurden die beiden Wagen im 35 Kilometer entfernten Emmer-Compascuum in einem Wohnviertel entdeckt. Die niederländische Polizei ließ die Autos sowie zwei weitere Wagen unklarer Herkunft abschleppen. Auf der Suche nach den Tätern sollten die Anwohner befragt werden. Die Polizei in Lingen vermutet einen Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen in Autohäuser in den benachbarten Orten Itterbeck und Georgsdorf.

dpa