In Einkaufswagen klemmender Mann mit Bisswunde ist Sextäter

Kriminalität

Aus einer kuriosen Zwangslage hat die Polizei einen 32-Jährigen in Hameln befreit, dem sie später wegen einer Bisswunde auch ein Sexualdelikt nachweisen konnte.

Hameln. Mit den Beinen im Kindersitz eines Einkaufswagens klemmend fanden die Beamten den Drogensüchtigen im Flur eines Mehrfamilienhauses. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten vier Beamte den Mann am Samstag mit vereinten Kräften aus seiner Notlage befreien. Wie er in diese prekäre Situation geriet, konnte bislang nicht geklärt werden.

Weil der Mann eine zunächst unerklärliche frische Bisswunde in der Unterlippe hatte, konnten die Polizisten ihn später auch als Täter einer sexuellen Belästigung überführen. Eine 53-Jährige hatte angezeigt, von einem aggressiven Unbekannten auf der Straße gegen ihren Willen geküsst worden zu sein. Während der Zudringlichkeiten habe sie den Täter in die Lippe gebissen und verletzt.

