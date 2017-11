Verbraucher

In Bremerhaven leben die meisten überschuldeten Verbraucher

In Bremerhaven leben nach wie vor die meisten überschuldeten Verbraucher. Die Überschuldungsquote liegt in der Seestadt fast unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 20,79 Prozent, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Düsseldorf mit der Veröffentlichung des "Schuldneratlas Deutschland" bekanntgab.