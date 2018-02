Ein Mann zeigt ein Muster auf der Milchhaube eines Cappuccinos. © Maurizio Gambarini/Archiv

Essen & Trinken

In Bremen wird bester Barista Deutschlands gesucht

Bei den dreitägigen deutschen Kaffeemeisterschaften der Specialty Coffee Association auf der Messe Gastro Ivent in Bremen steht heute das Finale an. In der Disziplin "Barista" muss jeder Teilnehmer zwölf Kaffee-Getränke zubereiten, wie die Organisatoren mitteilte.