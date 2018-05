Bremen

Denn schon die ersten Bremer Taufen fanden in der Weser statt. Wiedereingeführt haben die beiden Bremer Gemeinden den Brauch im Jahr 2004. Doch sie sind nicht die Einzigen: auch die Gemeinde Alt-Hastedt erhielt die Tradition aufrecht. Der Gottesdienst, der am Pfingstmontag um 10.30 Uhr beginnt, findet in Achim-Bollen als öffentlicher Gottesdienst am privaten Weserstrand eines Bootsvermieters statt. Dadurch habe man eine tolle Sicht und sei ungestört, so der Pastor.

dpa