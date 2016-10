Krankheiten

Nach zwei starken Grippewellen in Niedersachsen rät das Landesgesundheitsamt zur zeitigen Schutzimpfung. Zwar gibt es die großen Erkrankungswellen erst im Dezember und Januar.

Hannover. "Jetzt ist aber die richtige Zeit, sich impfen zu lassen", sagt Dagmar Ziehm, Infektionsepidemiologin am Landesgesundheitsamt. Bis ein effektiver Impfschutz besteht dauert es mindestens zwei Wochen.

Bisher wurden rund 60 Prozent der notwendigen Menge Impfstoff ausgeliefert, wie das Niedersächsische Gesundheitsministerium mitteilte. Insgesamt stehen bis zu 1,2 Millionen Grippeschutzimpfungen zur Verfügung. Empfohlen wird die Impfung vor allem für ältere Menschen, chronisch Kranke und Schwangere. Gleiches gilt auch für Menschen in Gesundheits- und Pflegeberufen.

In den letzten beiden Jahren gab es in Niedersachsen besonders starke Grippewellen. In der Grippesaison 2015/2016 wurden 3872 Grippefälle gemeldet. Neuen Menschen starben an der Viruserkrankung.

dpa