Immobilien

Immobilienpreise in Niedersachsen erneut gestiegen

Niedrige Zinsen und der Wunsch nach Wohneigentum treiben die Immobilienpreise in Niedersachsen weiter an - vor allem in den großen Städten. Preise für Grundstücke, Eigentumswohnungen, Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser seien vielerorts gestiegen, allerdings seien die Preissteigerungen in der Landeshauptstadt Hannover in diesem Jahr unterdurchschnittlich, teilte der Immobilienverband IVD Nord am Dienstag mit.