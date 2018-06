Nach den lebensgefährlichen Schlägen auf einen 50-Jährigen in Bremen will die Staatsanwaltschaft einen TV-Bericht genau unter die Lupe nehmen. Nach Aussagen von Zeugen hätten die Täter das Opfer nach einem Beitrag über Pädophile in der RTL-Sendung "Punkt 12" aufgesucht, sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Donnerstag.