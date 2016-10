Kreuzfahrtschiff «Genting Dream». © Ingo Wagner/Archiv

Schifffahrt

Immer mehr Neubauten für boomende Kreuzfahrtbranche

Das auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff "Genting Dream" wird bald mit asiatischen Passagieren an Bord durch die Weltmeere fahren. Am Mittwoch soll das Schiff in Bremerhaven an Vertreter der Reederei Dream Cruises aus Hongkong übergeben werden.