Eine Fledermaus in der Hand eines Menschen. © Jens Wolf/Archiv

Natur

Immer mehr Fledermäuse im Nationalpark Harz

Fledermäuse fühlen sich im Nationalpark Harz immer wohler. Bei der letzten Zählung in den 32 Winterquartieren wurden 236 Tiere aus zehn Arten erfasst, so viele wie noch nie zuvor, sagte Parksprecher Friedhart Knolle. Vor allem Große Mausohren, Große und Kleine Bartfledermäuse und Wasserfledermäuse seien in den Winterquartieren des Großschutzgebiets in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zuhause.