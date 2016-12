Feuerwehrleute löschen die übriggebliebene Reste eines zerstörten Hauses. © Carmen Jaspersen

Brände

Im explodierten Wohnhaus in Kalbe lebten zwei Menschen

In dem explodierten Wohnhaus in Kalbe, in dem ein Mann ums Leben gekommen ist, sind zwei Bewohner gemeldet gewesen. Über ihren Verbleib war am Freitagmorgen zunächst nichts bekannt.