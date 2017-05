Tourismus

Im Wal mit Jetantrieb übers Wasser rasen

Wagemutige können seit Mittwoch in Bremerhaven in einem Wasserfahrzeug in Form eines Wals über die Weser rasen. Der fünf Meter lange "Seabreacher" mit Platz für einen Piloten und einen Passagier erreicht über Wasser eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern und unter der Oberfläche bis zu 40. Auch Sprünge sind möglich.