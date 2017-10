Tiere

Im Harz können ab Samstag Wildkatzen in einem niedersachsenweit einzigartigen Wildkatzen-Gehege beobachtet werden. Für die Tiere sei eine natürliche Umgebung geschaffen worden, sagte der Landesgeschäftsführer des Naturschutzverbandes Nabu, Holger Buschmann.

Bad Harzburg. In dem Gehege werden zunächst eine männliche Wildkatze und drei weibliche Tiere leben. Die Tiere, die aus Zuchten stammen, wurden in dieser Woche eingesetzt. Für Besucher sind das Gehege und ein dazu gehörendes Informationszentrum ab Samstag geöffnet. In Bad Harzburg hofft man darauf, dass das Wildkatzengehege ein ähnlich großer Besuchermagnet wird wie das Luchsgehege.

dpa