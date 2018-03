Im Bistum Osnabrück leiten künftig Laien Gemeinden

Kirche

Als Reaktion auf den Priestermangel in der katholischen Kirche beschreitet das Bistum Osnabrück neue Wege und bindet Laien stärker in Führungsfunktionen ein.

Osnabrück. Sie sollen künftig Gemeinden als hauptamtliche Pfarrbeauftragte leiten dürfen, was bislang einem Priester vorbehalten ist. Zunächst soll das neue Modell in Melle in der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen/Gesmold zum 1. Dezember eingeführt werden, teilte das Bistum am Donnerstag mit. Vor einem guten Jahr hatte bereits das Erzbistum München und Freising ein ähnliches Pilotprojekt vorgestellt.

Dadurch, dass hauptamtliche Laien Gemeinden leiten, soll eine weitere Zusammenlegung von Pfarreien und Pfarrgemeinschaften zu noch größeren Einheiten im Bistum Osnabrück vermieden werden, sagte ein Bistumssprecher. Das sei vom Kirchenrecht gedeckt, wenn es nicht genügend Priester zur Leitung von Gemeinden gibt.

Der Pfarrbeauftragte kann einen geweihten Priester nach katholischer Vorstellung aber nicht vollständig ersetzen. Das Spenden der Sakramente ist den Priestern vorbehalten. Dem Pfarrbeauftragten steht daher noch ein moderierender Priester zur Seite, der aber nicht an dem Ort der Gemeinde lebt.

dpa