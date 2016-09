Notfälle

Identität von zwei Toten weiter unklar

Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Haus in Hessisch Oldendorf im Kreis Hameln-Pyrmont ist die Identität der Toten weiter unklar. Die Leichen seien so stark verwest, dass erst eine aufwändige gerichtsmedizinische Untersuchung Klarheit bringen könne, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher in Hameln.