Brände

Identität der Leiche nach Brand in Emden noch unklar

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emden ist die Identität der gefundenen Leiche weiter unklar. Die Obduktion sei für Dienstag geplant, sagte die Sprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden, Sina Butke, am Montag.