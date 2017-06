Entertainer Eckart von Hirschhausen. © Ingo Wagner/Archiv

Auszeichnungen

Iburger Courage-Preis geht an Eckart von Hirschhausen

Der Bad Iburger Courage-Preis wird in diesem Jahr an den Entertainer Eckart von Hirschhausen verliehen. Wie das Komitee Courage Bad Iburg am Freitag mitteilte, soll damit Hischhausens Engagement als Arzt und medizinischer Kabarettist gewürdigt werden.