«Warnstreik» und das Logo von IG Metall sind auf Plastikwesten zu lesen. © Klaus-Dietmar Gabbert

Metallindustrie

IG Metall setzt Warnstreiks im Norden fort

Die IG Metall Küste setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie des Nordens fort. Für Mittwoch hat die Gewerkschaft in Hamburg und erstmals in Schleswig-Holstein sowie in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen mit Kundgebungen aufgerufen.