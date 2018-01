IG Metall ruft zu Warnstreiks in fünf Küstenländern aus. © Patrick Seeger

Metallindustrie

IG Metall ruft zu Warnstreiks in fünf Küstenländern aus

Die IG Metall Küste weitet die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie im Norden aus. Für Freitag hat sie Tausende Beschäftigte in rund 70 Betrieben in fünf Bundesländern dazu aufgerufen, die Arbeit vorübergehend niederzulegen.