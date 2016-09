Schiffbau

IG Metall fordert mehr Ausbildung in der Luft- und Raumfahrt

Die IG Metall Küste hat die Luft- und Raumfahrtindustrie in Norddeutschland zu verstärkten Anstrengungen bei der Ausbildung aufgefordert. "Die Branche muss mehr tun, um den zunehmenden Mangel an Fachkräften zu stoppen", sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken am Mittwoch in Hamburg.