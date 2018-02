Eine Fahne mit dem Logo der IG-Metall wird geschwenkt. © Lino Mirgeler/Archiv

Tarife

IG Metall Küste und Nordmetall verhandeln am Donnerstag

Die Tarifparteien in der norddeutschen Metallindustrie werden am Donnerstag (14.00 Uhr) in Hamburg über die Übernahme des Tarifabschlusses aus dem Südwesten verhandeln.