Tarife

Die IG Metall Küste hält in der kommenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie im Norden eine Lohnforderung "um sechs Prozent" für gerechtfertigt. "Die Wirtschaft brummt, der Metall- und Elektroindustrie geht es gut", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, am Donnerstag in Hamburg.

Hamburg/Kiel/Rostock. In anderen Tarifbezirken waren zuvor schon Forderungen nach einem Lohnplus in dieser Höhe laut geworden. Außerdem will die IG Metall einen Anspruch auf eine individuell befristete Arbeitszeitverkürzung auf bis zu 28 Stunden pro Woche durchsetzen.

Die IG Metall Küste vertritt in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen rund 180 700 Mitglieder. In der nächsten Woche sollen die IG-Metaller in drei Regionalkonferenzen in Großenkneten (Niedersachsen), in Neumünster und Rostock ihre Forderungen weiter diskutieren. Am 24. Oktober soll die Tarifkommission in Hamburg die Forderungen beschließen. Die erste Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall ist für den 15. November in Hamburg angesetzt.

dpa