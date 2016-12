Volker Stahmann, Geschäftsführer der IG Metall Bremen. © Joerg Sarbach/Archiv

Maschinenbau

IG Metall: Krise bei Bremer Lloyd Dynamowerken

Die Lloyd Dynamowerke in Bremen sind nach Gewerkschaftsangaben in einer schwierigen Situation. Da der Eigner, die südkoreanische Hyosung-Gruppe, die Bilanz für 2015 nicht unterschrieben hat, fürchtet das Unternehmen um Aufträge, wie der Geschäftsführer der IG Metall Bremen, Volker Stahmann, am Donnerstag sagte.