Feuerwehrblaulicht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Unfälle

IC fährt in brennenden Baum: Bahnverkehr unterbrochen

Ein mit rund 200 Reisenden besetzter Intercity ist in Nienburg in einen brennenden Baum gefahren, der zuvor in die Oberleitung geweht war und Feuer gefangen hatte.