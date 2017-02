Brände

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Bad Bentheim hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach ersten Erkenntnissen kamen sechs der Bewohner mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Bad Bentheim. "Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen mangelt es an Löschwasser, so dass das Haus kontrolliert abbrennt", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Deckel der Hydranten seien eingefroren. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort.

dpa