Husum

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen haben Polizisten am Montagnachmittag denselben Kleinlaster mit unzureichend gekühltem Dönerfleisch aus dem Verkehr gezogen. Die für Tiefkühlfleisch vorgeschriebene Temperatur von minus 18 Grad wurde nicht eingehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle 64 Dönerspieße mit einem Gesamtgewicht von 1380 Kilogramm mussten vernichtet werden. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Klein-Lkw deutlich überladen war. Fahrer und Transportunternehmer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Bereits vor sechs Wochen hatten Polizisten den weißen Kleinlaster kontrolliert. Anschließend mussten 1,6 Tonnen Dönerfleisch vernichtet werden. Bei seiner erneuten Kontrolle am Montag erklärte der Fahrer den Beamten, sein Fahrzeug sei in der Zwischenzeit repariert worden. Es funktioniere nun alles. Die Temperaturanzeige zeigte allerdings nur minus 9 Grad an. Erforderlich sind minus 18 Grad.

Von dpa/RND