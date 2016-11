Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr fahren auf einer Straße. © Boris Roessler/Archiv

Brände

Hunderte tote Tiere bei Brand in Schweinestall

Rund 450 Schweine sind bei einem Brand in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) in einem Stallgebäude verendet. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 450 000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.