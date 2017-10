Das rote Verdi-Logo. © Patrick Seeger/Archiv

Tarife

Hunderte streiken im Öffentlichen Nahverkehr

Nicht nur Sturmtief "Xavier" hat den Öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen lahmgelegt. In Göttingen und in Braunschweig sind am Freitag keine Busse oder Straßenbahnen gefahren, da mehr als 500 Mitarbeiter gestreikt haben.