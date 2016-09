Kriminalität

Trauergäste kommen in die St. Nicolai Kirche in Bützfleth bei Stade. © Christian Hager

Hunderte bei Trauerfeier für ermordeten HSV-Investor

Mehrere Hundert Menschen haben in der St. Nicolai Kirche in Stade-Bützfleth an einer Trauerfeier für den ermordeten 79 Jahre alten Unternehmer und HSV-Investor Ernst Burmeister teilgenommen.