Hunderte Trecker zum Wiesenkino im Ammerland

Autokino mal anders: Zum Treckerkino in Süddorf im Ammerland sind mehr als 800 Fahrzeuge gekommen. Kleine und große, neue und historische Trecker reihten sich akkurat in Halbkreisen vor der 50 Quadratmeter großen Leinwand auf, wie Diana Harries vom Landjugend-Verein "de Afrümers" am Samstagabend sagte.