Kirche

Im Jubiläumsjahr der Reformation haben sich Hunderte von Konfirmanden der Evangelisch-Lutherischen aus dem Oldenburger Land auf den Weg in die Lutherstadt Wittenberg gemacht.

Oldenburg. Die jungen Leute campieren in einer Zeltstadt am nördlichen Stadtrand von Wittenberg. An einem "KonfiCamp" nehmen nach Angaben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg von Samstag 427 Konfirmanden aus Oldenburg, Metjendorf, Delmenhorst, Cloppenburg, Löningen und Dinklage in Wittenberg teil. In den kommenden Wochen würden rund 400 weitere Konfirmanden aus dem ganzen Oldenburger Land folgen. Auf dem Programm der "KonfiCamps" stehen Andachten und Workshops, aber auch Ausflüge in die Altstadt.

dpa