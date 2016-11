Notfälle

Hund im Brunnen: Herrchen springt zur Rettung hinterher

Erst nach anderthalb Stunden sind ein junger Mann und sein Hund aus einem Brunnen im Kreis Diepholz gerettet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Vierbeiner beim Gassigehen auf einem Feld in Bassum durch eine kaputte Abdeckung in den Brunnen gefallen.