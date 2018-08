Clausthal-Zellerfeld

Um das blutende Opfer kümmerte sie sich nicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der freilaufende Hund, der auf den Namen "Pucki" hört, habe die Rentnerin am Mittwoch am Ufer eines Sees angefallen, mehrfach zugebissen und sei dann zu seinem Frauchen zurückgelaufen. Die Polizei sucht jetzt nicht nur das Tier, das ein braunes, struppiges Fell besitzt, sondern vor allem die Halterin.

dpa