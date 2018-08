Clausthal-Zellerfeld

Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Schüler hatte am Donnerstagnachmittag mit anderen Kindern zusammen im Garten von Bekannten gespielt. Als er beim Laufen zu Fall kam und am Boden lag, stürzte der Mischlingshund der Gartenbesitzer auf ihn zu und biss ihn mehrfach ins Gesicht. Erst am Mittwoch hatte ein Hund in Clausthal-Zellerfeld eine 81-jährige Touristin angefallen und ihr mehrere blutende Verletzungen beigebracht.

dpa