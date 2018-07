hannover

Die Unionskrise ist eskaliert. Wie gelähmt schaut die Republik nach Berlin und auch die niedersächsischen Politiker können kaum fassen, was in der Hauptstadt vor sich geht.

„Das Theater wird für Außenstehende zunehmend schwerer zu ertragen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder zum eskalierten Asylstreit. Es solle Ziel sein, sich mit „realen Problemen“ zu befassen, medial inszenierte Gefechte seien wenig förderlich. Die Bundes-SPD hätte ihren Teil zur Lösung des Streits bereits beigetragen: Sie hat am Sonntag den Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Darin heißt es, die SPD stehe für eine „gesamteuropäische Lösung“.

Grüne fordern Seehofers Rücktritt

Für Anja Piel, Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen, kam Montagnachmittag nichts anderes in Frage: Horst Seehofer „sollte sein Amt niederlegen“. Es müsse endlich hart durchgegriffen werden. Weder Europa noch Deutschland könnten es sich in diesen Zeiten leisten, dass das Chaos weiter zur Politikverdrossenheit führe.

CDU-Generalsekretär sieht in Debatte Schaden für Regierung

Auch der niedersächsische CDU-Generalsekretär, Kai Seefried, war überzeugt: „Die Debatte schadet CDU, CSU, der Bundesregierung und der Demokratie.“ Es sei das klare Ziel der CDU – auch in Niedersachsen – Migration stärker zu begrenzen. Eine derartige Diskussion sei allerdings schon lange nicht mehr an der Sache orientiert. Damit spielt der CDU-Politiker auf die sinkenden Flüchtlingszahlen an. Seit 2015 hat die sich immerhin um 95 Prozent reduziert. Trotz der Eskalation will der CDU-Mann eine Einigung in der Union. Dabei betonte Seefried: „Ob mit oder ohne Seehofer, das ist egal.“ Eine Trennung der Union komme für ihn nicht infrage, schließlich sei das Bündnis von CDU und CSU eine „Erfolgsgeschichte der Demokratie“.

Von Mandy Sarti