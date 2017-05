Ein Holz-Tracker ist vor einem Stapel Holz zu sehen. © Daniel Maurer/Archiv

Forstwirtschaft

Holzdiebstahl nimmt wieder zu: Ortungstechnik schreckt ab

Lange Zeit gab es kein wirksames Mittel gegen den professionellen Holzdiebstahl in niedersächsischen Wäldern. Seitdem in abholbereiten Stapeln GPS-Geräte versteckt werden, sind die Diebe abgeschreckt. Gestohlenes Brennholz wurde schon erfolgreich per Satellit geortet.