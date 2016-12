Ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr, während einer Einsatzfahrt. © Stephan Jansen/Archiv

Brände

Hoher Sachschaden durch Feuer in Autowerkstatt

Ein Brand in einer Autowerkstatt in Norden (Kreis Aurich) hat es in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. In der Werkstatthalle eines Autohauses war an einem Wohnmobil aus bislang ungeklärter Ursache ein Schwelbrand entstanden, wie ein Polizeisprecher sagte.