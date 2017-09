Brände

Hoher Sachschaden bei Feuer auf Bio-Hof

Rund 60 000 Euro Schaden hat ein Feuer auf einem Bio-Hof in Emstek im Landkreis Cloppenburg verursacht. Der Landwirt trocknete am frühen Freitagmorgen 20 Tonnen Bio-Bohnen, als die dafür eingesetzte Maschine in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte.