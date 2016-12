Brände

Beim Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Rastede im Landkreis Ammerland ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte.

Rastede. Warum das Feuer am Sonntagabend ausbrach, war zunächst unklar. Es gebe aber Hinweise auf einen technischen Defekt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Offensichtlich habe es zwei Stunden zuvor einen Stromausfall in dem Haus gegeben, der mit der Brandursache zusammenhängen könnte. Die Bewohner waren nicht zuhause, als der Dachstuhl in Flammen aufging. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften am Ort, um den Brand zu löschen.

dpa