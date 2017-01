Prozesse

Im Mordprozess um die tödlichen Misshandlungen von Höxter setzt die Angeklagte 46-Jährige ihre Aussage fort. Gemeinsam mit ihrem mitangeklagten früheren Ehemann Wilfried W.

Paderborn. (46) soll sie über Jahre hinweg mehrere Frauen in ein Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort gequält haben. Zwei Frauen überlebten nicht.

Zu Beginn des siebten Prozesstages am Dienstag befragte das Landgericht Paderborn die Angeklagte erneut zum Tod der 33-Jährigen Anika W. Die damalige Ehefrau von Wilfried W. war 2014 nach monatelangen Misshandlungen völlig ausgezehrt auf den Kopf gestürzt und kurz darauf gestorben. Ungerührt schilderte die Angeklagte, wie sie ihren Plan, die Leiche zu beseitigen, gemeinsam umsetzten: Zunächst hätten sie den Körper in einer Tiefkühltruhe eingefroren. Später zersägten sie die Leiche nach und nach, und verbrannten die Teile in einem Ofen.

dpa