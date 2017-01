Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. © Holger Hollemann

Arbeitsmarkt

In Niedersachsen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen 2016 um rund 3600 Menschen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Jahresschnitt waren damit rund 93 400 Menschen langzeitarbeitslos.

Hannover. Die neue Vorsitzende der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh, gibt heute in Hannover einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Dabei will sie unter anderem zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt und zu Problemen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit Stellung nehmen. Als langzeitarbeitslos gilt, wer ein Jahr und länger keine feste Stelle hat. Bärbel Höltzen-Schoh übernahm den Vorsitz der Regionaldirektion der Arbeitsagentur im Januar von Klaus Stietenroth, der in den Ruhestand ging.

