Hannover

Im Versuch einer emphatischen Neuaneignung der poetischen Tradition sei kaum ein Dichter der Gegenwart einen so konsequenten Weg gegangen wie Hummelt, begründete die Jury. Die Auszeichnung ist mit 20 000 Euro dotiert, die von der Sparkasse gestiftet werden. Es handele sich um den höchstdotierten Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum, teilte die Stadt Hannover am Montag mit. Hummelt wurde 1962 im rheinischen Neuss geboren. Für seine Gedichte wurde er bereits vielfach ausgezeichnet.

Die an den Dichter Hölty erinnernde Auszeichnung wird seit 2008 im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Frühere Preisträger sind Christoph Meckel, Silke Scheuermann und Thomas Rosenlöcher. Ludwig Christoph Heinrich Hölty verbrachte seine letzten Lebensjahre in Hannover, wo er 1776 im Alter von nur 28 Jahren starb. In diesem Jahr wird die Auszeichnung am 13. September in Hannover an Hummelt überreicht.

dpa