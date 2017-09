Hochwasser verursacht 56 Millionen Euro Schäden

Unwetter

Bei dem verheerenden Juli-Hochwasser ist in Niedersachsen nach bisherigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden von 56 Millionen Euro in der öffentlichen Infrastruktur entstanden.

Hannover. In der Land- und Forstwirtschaft müsse zudem mit rund elf Millionen Euro gerechnet werden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Hannover mit. Auch bei den betroffenen Unternehmen geht das Ministerium von Schäden in Millionenhöhe aus.

Für die Hochwasserhilfe hat das Land zunächst 50 Millionen Euro bereitgestellt, mit denen auch das Soforthilfeprogramm für finanzielle Notlagen finanziert werde. Seit gut drei Wochen laufe die Auszahlung an Privatpersonen in den zuständigen Kommunen. Bisher seien Bewilligungsbescheide in Höhe von rund 170 000 Euro erteilt worden.

Das Ausmaß des Hochwassers werde an fünf neuen Rekordmarken des Hochwasserpegels wie etwa für die Oker in Schladen erkennbar, hieß es weiter. Bei einer Veranstaltung des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) will Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) in der kommenden Woche weitere Auswertungen vorstellen und Konsequenzen aus den zunehmenden Extremwetterereignissen erläutern.

dpa