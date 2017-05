Ein Schwimmer springt ins Wasser. © Roland Weihrauch/Archiv

Wetter

Hochsommerwetter im Mai bringt den Bädern Andrang

Temperaturen wie im Hochsommer haben die Menschen in Niedersachsen am Samstag an die Strände und in die Freibäder gelockt. Bei Cuxhaven staute sich am Vormittag der Verkehr auf der Straße zu den Strandbädern Döse und Duhnen.