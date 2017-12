Fischer Frank Will und Fischereihelfer Eckard Heukert (r) bei der Arbeit. © Christian Charisius/Archiv

Fischerei

Zu Weihnachten und Silvester sind bis auf ein Schiff alle Fahrzeuge der deutschen Hochseefischereiflotte wieder zu Hause. "Zum ersten Mal bleibt ein Schiff über den Jahreswechsel vor der afrikanischen Küste", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes, Uwe Richter. Es sei auf Sardinenfang, und dafür gebe es ab Januar eine neue Lizenz.

Hamburg/Schwerin. Die 45 Seeleute an Bord würden jedoch ausgetauscht, so dass sie eines der beiden Feste zu Hause erleben könnten. Die anderen sieben Schiffe seien spätestens am 23. Dezember im Hafen. Insgesamt sind dem Verbandsvorsitzenden zufolge auf den acht Schiffen der deutschen Hochseeflotte 335 Seeleute beschäftigt. Mit dem wirtschaftlichen Ergebnis 2017 ist der Verband zufrieden.

dpa