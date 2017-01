Fischerei

Der Deutsche Hochseefischerei-Verband befürchtet durch den Austritt Großbritanniens aus der EU Einschränkungen für die deutschen Fischer. "Der Brexit kann fatale Folgen für uns haben", sagte der Verbandsvorsitzende Uwe Richter der Deutschen Presse-Agentur.

Hamburg/Schwerin. "Im schlimmsten Fall können wir unsere Fahrzeuge nicht mehr ganzjährig einsetzen, müssen Leute entlassen." In der deutschen Hochseefischerei mit vier Mitgliedsunternehmen in Bremerhaven, Cuxhaven und Sassnitz sind nach Angaben Richters rund 450 Menschen beschäftigt, die zum "fahrenden Personal" zählen. Sie sind auf insgesamt acht Fangschiffen unterwegs. 2017 soll die Flotte zwei neue Trawler erhalten, die zwei alte Schiffe aus den 1970er und 1980er Jahren ersetzen. Zudem gebe es zahlreiche Arbeitsplätze an Land, vor allem in der Heringsverarbeitung und Logistik.

dpa