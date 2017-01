Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Nach dem gewaltsamen Tod einer hochschwangeren 40-Jährigen in Bremen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Ehemann beantragt. Der 39-Jährige werde dringend verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben, sagte Sprecher Frank Passade am Montag.

Bremen. Nach den bisherigen Ermittlungen war es zwischen den Eheleuten am Sonntag in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit gekommen. Dabei soll der 39-Jährige seine im neunten Monat schwangere Ehefrau mit einem Gegenstand tödlich am Kopf verletzt haben.

Der Mann hatte nach der Tat Nachbarn informiert, die die Rettungskräfte alarmierten. Als diese in der Wohnung eintrafen, war die Frau nicht mehr ansprechbar, sie starb kurze Zeit später. Auch das ungeborene Baby konnte nicht gerettet werden. Zur Tatzeit habe sich sonst niemand in der Wohnung aufgehalten, sagte Passade. Die Ermittler werfen dem Mann Totschlag vor.

dpa